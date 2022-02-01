Вдова Дмитрия Марьянова снова вышла замуж

Вдова Дмитрия Марьянова снова вышла замуж
Бракосочетание состоялось 21 января в одном из московских ЗАГСов. Фото: m.facebook.com/sergey.sobolev.1291

Вдова Дмитрия Марьянова, психотерапевт Ксения Бик, и радиоведущий Сергей Соболев поженились.

Бракосочетание состоялось 21 января в одном из московских ЗАГСов. На меропритяии присутствовали только близкие и друзья пары.

«Ну что же… А вот что, 21 января сего года из сожителей мы превратились в мужа и жену», — рассказал Соболев в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по версии следствия, во время нахождения в «Фениксе» Дмитрий Марьянов несколько раз сообщал разным людям, как пациентам, так и сотрудникам центра, о своем плохом самочувствии. Однако жалобы актера оставили без должного внимания.

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