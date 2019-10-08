Расследование по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова завершилось

В Следственном комитете считают, что реабилитационный центр «Феникс» не оказал должной помощи актеру в тяжелом состоянии.

По версии следствия, во время нахождения в «Фениксе» Дмитрий Марьянов несколько раз сообщал разным людям, как пациентам, так и сотрудникам центра, о своем плохом самочувствии. Однако жалобы актера оставили без должного внимания, сообщает Интерфакс.

Несмотря на то, что директор медицинского учреждения знала о наличии у Марьянова сложного заболевания, она не дала согласие на его транспортировку в больницу. В итоге артист оказался в руках врачей, благодаря звонку одного из клиентов «Феникса», однако, было уже поздно. По мнению судмедэкспертов, если бы актеру вовремя оказали соответствующую медицинскую помощь, он мог бы остаться жив.

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