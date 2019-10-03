Актер Максим Дрозд заподозрил, что его хотят обмануть с отцовством

Звезда отечественных фильмов сделал два ДНК-теста, чтобы убедиться, что некая Марина Катеринец обманула его.
Журналистка из Таганрога рассказала в телепрограмме Дмитрия Шепелева, что воспитывает шестилетнего сына, отцом которого является Максим Дрозд. 42-летняя женщина настояла на том, чтобы актер признал отцовство и с этой целью решилась рассказать о ситуации публично.
Приглашенный в студию Максим Дрозд отрицал эту информацию. Но историю подтвердила старшая дочь Марины. Тогда участники обсуждения приняли решение о проведении ДНК-теста, результаты которого показали родство на 99,9%. Но адвокат актера, появившаяся в студии, заявила, что это обман и Марина Катеринец подменила данные.
В качестве доказательства был проведен второй тест, который дал отрицательный ответ. Журналистка просто сговорилась с дочерью ради «минуты славы» на телешоу.
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