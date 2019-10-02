Директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении

СМИ писали, что представитель звезды обещал – она сама расскажет о своем состоянии в ближайшее время.

Подробности стали известны сегодня, 2 октября. Обо всем рассказал директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов. Он опроверг данные о том, что актриса якобы примет участие в съемках интервью, в рамках которого расскажет о своем здоровье. Христов заверил, что информация, распространенная прессой, устаревшая – ей около двух месяцев. Директор Заворотнюк не исключает, что актриса появится на телевидении, но когда именно – сложно предположить.

Напоминаем, что Анастасия Заворотнюк якобы лежит в больнице из-за рака четвертой степени. Сама звезда никак не комментирует слухи, родственники тоже хранят молчание.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экс-супруг Заворотнюк рассказал, как актрису пытались посадить в тюрьму в США. Звезду хотели привлечь к ответственности, так что адвокатам пришлось хорошо постараться, чтобы ее спасти. После этого инцидента недвижимость в Америке пришлось продать.