Директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении

Директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

СМИ писали, что представитель звезды обещал – она сама расскажет о своем состоянии в ближайшее время.

Подробности стали известны сегодня, 2 октября. Обо всем рассказал директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов. Он опроверг данные о том, что актриса якобы примет участие в съемках интервью, в рамках которого расскажет о своем здоровье. Христов заверил, что информация, распространенная прессой, устаревшая – ей около двух месяцев. Директор Заворотнюк не исключает, что актриса появится на телевидении, но когда именно – сложно предположить.

Напоминаем, что Анастасия Заворотнюк якобы лежит в больнице из-за рака четвертой степени. Сама звезда никак не комментирует слухи, родственники тоже хранят молчание.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экс-супруг Заворотнюк рассказал, как актрису пытались посадить в тюрьму в США. Звезду хотели привлечь к ответственности, так что адвокатам пришлось хорошо постараться, чтобы ее спасти. После этого инцидента недвижимость в Америке пришлось продать.

анастасия заворотнюк болезнь слухи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщики ликуют: Дзюба открыл счет в матче с «Бенификой»
Директор Заворотнюк опроверг появление актрисы на телевидении
Болельщики подготовили масштабный баннер для поддержки «Зенита»
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Пассажиры вспыхнувшей на Волхонском маршрутке рассказали, как спаслись
Иван Краско радостно рассказал о предполагаемом сыне и внучке
Шварценеггер обещал встретиться в Петербурге со своим преданным фанатом
Жирные суслики умиляют посетителей Ленинградского зоопарка