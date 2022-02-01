В Петербурге девушка-оперативник попала в больницу после драки с сотрудниками ГИБДД

В Петербурге лейтенант полиции попала в больницу после конфликта с представителями ГИБДД.

Инцидент произошел в отделении полиции № 37 Василеостровского района. В ходе конфликта с сотрудниками ГИБДД пострадала девушка-оперативник. В результате инцидента пострадала. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник.

В ходе словесной перепалки сотрудник ГИБДД увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение.

Начальник смены потребовала, чтобы мужчина пропустил сотрудника полиции, однако он не обратил на это внимание.

Девушка оттолкнула мужчину, после чего несколько раз замахнулась на его коллегу, сотрудник ГИБДД повалил ее на пол и применил к ней физическую силу.

В ГУ МВД по городу и региону заявили, по факту случившегося проводится служебная проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемая занимала должность старшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 12 августа прошлого года женщина получила от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.