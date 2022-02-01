Жительница Ташкента, бросившая дочь в вольер к медведю, стоит на учете у психиатра

Жительница Ташкента, бросившая дочь в вольер к медведю, стоит на учете у психиатра
В зоопарке отметили, что возьмут на себя все расходы на оказание помощи девочке. Фото: Pixabay

Женщина, бросившая свою маленькую дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Узбекистана.

Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля прошлого года.

В рамках возбужденного уголовного дела в целях определения психического состояния обвиняемой также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас женщина находится под стражей.

Напомним, мать перекинула девочку в вольер к медведю. Посетители и сотрудники зоопарка попытались остановить ее, но ей все-таки удалось сбросить ребенка. Девочка пострадала от падения с высоты около 5 метров, хищник ее не тронул. Девочку обследовала медсестра зоопарка, видимых серьезных травм у ребенка не нашли. В зоопарке отметили, что возьмут на себя все расходы на оказание помощи девочке. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, статья предусматривает лишение свободы сроком от 15 до 25 лет либо пожизненное заключение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.

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