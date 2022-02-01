Стали известны необычные симптомы «омикрона»

Стали известны необычные симптомы &#171;омикрона&#187;
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Врач из США Билл Адмайр рассказал, что тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса.

В исследованиях медицинской группы, в которую входит в том числе и Адмайр, несколько пациентов, которым был поставлен диагноз «омикрон», жаловались именно на перечисленные симптомы, сообщает WPMI-TV.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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