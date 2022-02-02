Россиянам рассказали, какие кредиты наиболее опасны

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша рассказал, в чем заключается опасность кредитов.

Он отметил, что есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме, если не относиться к кредиту как финансовому инструменту, сообщает агентство «Прайм».

При этом эксперт добавил, что сам по себе кредит – удобный инструмент, но только в том случае, когда правильно рассчитана долговая нагрузка.

«Часто используют показатель долговой нагрузки – отношение платежа по кредитам к доходу. Считается, что, когда он меньше 30% — долговая ситуация относительно комфортна, от 30% до 50% — настораживающая, выше 50% — опасная. Но надо понимать, что эти показатели – про среднестатистического человека, а не конкретного», — пояснил он.

Кваша отметил, что опасными могут быть кредиты, взятые на спонтанные покупки, на «закрыть дыру в кармане», а также на «жить не хуже других».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Центробанк с 1 февраля ужесточает требования к расчету показателя долговой нагрузки по долгосрочным потребительским кредитам. Цель новых мер — снижение объема выдач этих кредитов. Банки и микрофинансовые организации в России с октября 2019 года обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщика.