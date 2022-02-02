Автоэксперт рассказал, когда дешевый бензин лучше дорогого

По словам эксперта, отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 заключаются в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются в целях улучшения свойств бензина. Фото: Pixabay

По словам эксперта, отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 заключаются в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются в целях улучшения свойств бензина. Фото: Pixabay

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал о том, что на АЗС могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы «почистить» движок.

По словам эксперта, отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 заключаются в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются в целях улучшения свойств бензина.

«Разные составы предназначены для различных целей: промывки мотора, повышения мощности двигателя или сокращения расхода топлива. Таким образом, более дорогой бензин – обычное топливо, обогащенное присадками», — приводит его слова агентство «Прайм».

При этом такое топливо не подходит для всех двигателей, так как могут навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Это объясняется тем, что высококачественное топливо рассчитано на двигатели с большой мощностью и КПД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если представители власти снизят контроль по данному направлению, то россиянам предстоит тратить на бензин по сто рублей за один литр. Это приведет к тому, что многие будут вынуждены пересесть на общественный транспорт. По мнению экспертов, остановить рост цен практически невозможно. За последние три года бензин стабильно дорожает небольшими темпами.