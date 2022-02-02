К Ленобласти снова подбираются морозы

В среду, 2 февраля, в Ленобласти ожидается морозная погода. Ночью выпадет снег.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -5…-10 градусов, местами похолодает до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов.

Ветер переменных направлений 0-5 метров в секунду. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.