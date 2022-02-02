Специалист назвал разницу в заболевании «дельтой» и «омикроном»

По мнению эксперта, в проявлении симптомов при омикрон-штамме и дельта-штамме у госпитализированного пациента есть разница.

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев в интервью радио Sputnik рассказал, что характерные симптомы коронавируса не часто встречаются у пациентов, госпитализированных с заражением омикрон-штаммом.

По словам эксперта, заболевшим «омикроном» в большей степени характерны симптомы ОРВИ, в частности ломота в теле, боль в горле и подобные признаки. Также заражение новым штаммом по большей мере напоминает сезонный грипп, считает эксперт. При этом «омикрон» приводит к госпитализации в меньшем количестве случаев, чем «дельта». Чаще всего пациенты оказываются в больницах не в тяжелом состоянии.

Специалист отметил, что в настоящий момент 75% госпитализированных — это среднетяжелые случаи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, а также на перевозку врачей и пациентов власти Петербурга выделят почти 1,5 млрд рублей.