Симптомы «Омикрона» у детей: на что обратить внимание родителям

Болезнь протекает легче, чем при прошлых штаммах, но общее количество заболевших очень велико. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Болезнь протекает легче, чем при прошлых штаммах, но общее количество заболевших очень велико. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 20 раз, если сравнивать с данными прошлого года. Поликлиники перегружены, количество госпитализаций выросло в 3 раза. Такая картина наблюдается со второй половины января.

Главный детский инфекционист Комитета по здравоохранению Петербурга Елена Дондурей связывает резко возросшие количество заболевших ребятишек с появлением штамма коронавируса «Омикрон». Однако сама болезнь протекает легче, чем при прошлых штаммах. Просто общее количество заболевших очень велико.

Дети оказались восприимчивы к новой мутации коронавируса, заболевают намного чаще, чем раньше. Инфекционисты и вирусологи, проводившие исследование «Омикрона», отмечают, что болезнь протекает легче, состояние у больных новым штаммом редко бывает тяжелым. А у детей новый вирус часто не отличим от сезонных простуд.

Тем не менее не стоит пренебрежительно относиться к здоровью детей. Если болезнь протекает легко, то рекомендуется проводить противосимптомное лечение. Но есть несколько моментов, которые нельзя пропустить родителям. Это сигналы к обязательному вызову врача: