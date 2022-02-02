Симптомы «Омикрона» у детей: на что обратить внимание родителям

Количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 20 раз, если сравнивать с данными прошлого года. Поликлиники перегружены, количество госпитализаций выросло в 3 раза. Такая картина наблюдается со второй половины января.
Главный детский инфекционист Комитета по здравоохранению Петербурга Елена Дондурей связывает резко возросшие количество заболевших ребятишек с появлением штамма коронавируса «Омикрон». Однако сама болезнь протекает легче, чем при прошлых штаммах. Просто общее количество заболевших очень велико.
Дети оказались восприимчивы к новой мутации коронавируса, заболевают намного чаще, чем раньше. Инфекционисты и вирусологи, проводившие исследование «Омикрона», отмечают, что болезнь протекает легче, состояние у больных новым штаммом редко бывает тяжелым. А у детей новый вирус часто не отличим от сезонных простуд.
Тем не менее не стоит пренебрежительно относиться к здоровью детей. Если болезнь протекает легко, то рекомендуется проводить противосимптомное лечение. Но есть несколько моментов, которые нельзя пропустить родителям. Это сигналы к обязательному вызову врача:
- Дыхательная недостаточность. Любые нарушения дыхания при болезни должны вызвать беспокойство родителей. Если ребенок дышит часто, не может вдохнуть полной грудью, наблюдается кратковременная остановка дыхания, то нужно вызывать врача. О затрудненном дыхании говорят: синева губ и под глазами, бледность кожи, западание мышц над ключицами и между ребер, хрипы и сиплые выдохи, невозможность пить или сосать, кивательные движения головой, как будто ребенок помогает себе выдохнуть.
- Лихорадка. Долговременное повышение температуры, которое невозможно сбить жаропонижающими препаратами или, наоборот, нормальная температура, но с выраженной лихорадкой (тремор, спутанное сознание, озноб или жар) – обязательные показания для вызова врача.
- Судороги, как и обезвоживание, считаются экстренной ситуацией и требуют неотложной помощи.
- Ухудшение состояния при лечении. Если за несколько дней болезни ребенок не дал положительной реакции на терапию, состояние стабильно плохое или ухудшается, то надо вызывать врача.