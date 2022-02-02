Пенсионерам в РФ раскрыли размер прибавки к выплатам после рекордной индексации

Индексация выплат в 2022 году стала рекордной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Индексация выплат в 2022 году стала рекордной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о размере прибавки к пенсии, которую граждане получат после индексации на 8,6%.

В феврале неработающим пенсионерам начнут перечислять страховую пенсию, повышенную на 8,6% по сравнению с декабрьскими выплатами. Индексация выплат в 2022 году стала рекордной, пишет «Парламентская газета».

По словам Бессараб, прибавка к страховой пенсии пожилых граждан после индексации составила в среднем 1400 рублей.

Депутат отметила, что пенсии дополнительно увеличили выше уровня фактической инфляции по прямому поручению президента РФ Владимира Путина.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, какие бонусы ждут россиян, получающих пенсию на банковскую карту.