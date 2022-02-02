Пенсионерам в РФ раскрыли размер прибавки к выплатам после рекордной индексации

Пенсионерам в РФ раскрыли размер прибавки к выплатам после рекордной индексации
Индексация выплат в 2022 году стала рекордной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о размере прибавки к пенсии, которую граждане получат после индексации на 8,6%.

В феврале неработающим пенсионерам начнут перечислять страховую пенсию, повышенную на 8,6% по сравнению с декабрьскими выплатами. Индексация выплат в 2022 году стала рекордной, пишет «Парламентская газета».

По словам Бессараб, прибавка к страховой пенсии пожилых граждан после индексации составила в среднем 1400 рублей.

Депутат отметила, что пенсии дополнительно увеличили выше уровня фактической инфляции по прямому поручению президента РФ Владимира Путина.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, какие бонусы ждут россиян, получающих пенсию на банковскую карту.

индексация пенсий пенсии пенсии по старости пенсионеры прибавка к пенсии


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Федосеева-Шукшина объяснилась: что вынудило звезду переехать в пансионат и сбежать из него
Федосеева-Шукшина объяснилась: что вынудило звезду переехать в пансионат и сбежать из него
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерам в РФ раскрыли размер прибавки к выплатам после рекордной индексации
В России за сутки коронавирусом заразились 125,8 тысячи человек
Стало известно, какие бонусы ждут россиян, получающих пенсию на банковскую карту
В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразился еще 1251 человек
Коронавирусом за сутки заразились 13,6 тысячи жителей Петербурга
СК возбудил дело на инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперу
Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань