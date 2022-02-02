Стало известно, какие бонусы ждут россиян, получающих пенсию на банковскую карту

Пожилым жителям России, получающим пенсию на банковскую карту, рассказали, что помимо разовых выплат они смогут получить и страховку от списаний.

Такие бонусы доступны пожилым гражданам от банка ВТБ. Для все, кто переводит и получает свои выплаты на карту этого банка, будут положены суммы в размере двух тысяч рублей до апреля 2022 года. Об этом сообщает PRIMPRESS. Деньги можно будет потратить на свое усмотрение.

Кроме того на остаток по счету будет действовать увеличенный процент. Отмечается, что он составит восемь процентов годовых. Процент будет начисляться на денежные средства, лежащие на карте пенсионера.

Еще один бонус — страховки на случай незаконных списаний, например, на случай, если банковской картой пенсионера завладеет мошенник. Страховка будет предоставляться бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским пожилым гражданам обещали надбавку к пенсионным выплатам в связи с высоким уровнем инфляции.