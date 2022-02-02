Все неработающие российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии в феврале

Все неработающие российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии в феврале
Все неработающие российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии в феврале. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России пожилым гражданам обещали надбавку к пенсионным выплатам в связи с высоким уровнем инфляции.

Доплата к пенсии будет осуществлена за январь. Об этом сообщает интернет-портал VN.ru. Также неработающим пенсионерам будут положены пенсионные выплаты за февраля в увеличенном на 8,6% размере. Денежные средства от пенсии за январь составят 2,7%.

Отмечается, что раньше пенсионные выплаты граждан были проиндексированы всего на 5,9%, но это противоречило действующему законодательству, так как инфляция выросла до 8,4%.

В связи с этим президент России Владимир Путин поручил увеличить пенсии на 8,6% с целью покрыть расходы пожилых граждан. Известно, что размер надбавки к пенсионным выплатам в среднем по стране составит примерно 1 400 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в скором времени в России ожидается подорожание продуктов, повышение тарифов на мусор и введение нового налога.

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