Организованная группа по наркосбыту в Петербурге задержана полицией

Организованная группа по наркосбыту в Петербурге задержана полицией
Подозреваемые в наркосбыте задержаны. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в Петербурге задержали четырех участников организованной группы по сбыту наркотиков.

В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что четверо злоумышленников в возрасте от 24 до 43 лет были задержаны вечером 31 января. По данным полиции, они долгое время сбывали наркотики через мессенджер Telegram. Среди задержанных были организатор группы, два оператора и закладчик.

По местам проживания задержанных изъяли более 100 граммов наркотических средств. Возбуждены уголовные дела. Установлено, что трое из фигурантов в прошлом уже были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе.

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