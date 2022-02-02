«Петербург бьет рекорды»: впервые с начала зимы в городе высота снежного покрова достигла 40 см

&#171;Петербург бьет рекорды&#187;: впервые с начала зимы в городе высота снежного покрова достигла 40 см
Впервые с начала зимы в городе высота снежного покрова достигла 40 см. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге установлен новый снежный максимум: с начала зимнего периода высота снежного покрова составила 40 см.

В среду о новом рекорде по выпавшим осадкам сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. Эксперт отметил, что за последние сутки в Северной столице выпало почти 2 мм осадков.

Самым лидирующим местом по количеству осадков является город в Ленинградской области, — Тихвин. Там сейчас снежный покров составляет 77 см.

В среду, 2 февраля, специалист предупреждает петербуржцев о периодических небольших осадках в виде снега. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до минус 7 градусов. Синоптик рассказал, что в четверг похолодание продолжится, но при этом снег постепенно прекратится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что слой снега и скользкие дороги под ним поджидают петербуржцев, спешащих на работу и по своим делам в среду, 2 февраля.

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