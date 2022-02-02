Предсказывающий весну сурок из США умер прямо перед днем сурка

День сурка в американском городе Милтаун, штат Нью-Джерси, не задался: перед праздником умер знаменитый сурок Мел.

Как сообщает Montana Public Radio, местный предсказатель погоды по кличке Мел скончался прямо перед своим единственным рабочим днем в году. Из-за внезапной кончины сурка в Милтауне не успели найти ему замену. К тому же почти все сурки в это время еще пребывают в спячке. Праздник испорчен, но американцам обещают, что обязательно найдут нового предсказателя к следующему дню сурка.

Год назад жители Милтауна не смогли увидеть Мела из-за локдауна. Однако его прогноз все равно озвучили. Он предсказал, что весна 2021 года наступит рано.

День сурка отмечают в США ежегодно 2 февраля. Предсказание на раннюю весну или долгую зиму делают исходя из поведения сурка. Если зверек, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет — теплыми.

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