На улице Маршала Захарова загорелась двухкомнатная квартира

На улице Маршала Захарова загорелась двухкомнатная квартира
Пожар охватил часть комнаты в квартире. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Красносельском районе Петербурга боролись девять спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 2 февраля, что очевидцы пожара в доме №60 по улице Маршала Захарова вызвали пожарных в 20:09. В жилом доме, в двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка. Огонь охватил комнату площадью десять квадратных метров, там происходило горение обстановки на площади трех «квадратов».

На борьбу с пожаром в квартире направили девять человек личного состава и две единицы техники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной загорелась «двушка». Пожар тушили очевидцы. С огнем справились еще до прибытия спасателей.

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