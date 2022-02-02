В Пулково 3 февраля ночью задерживают рейс до Москвы

В Пулково 3 февраля ночью задерживают рейс до Москвы
Позже назначенного срока вылетит рейс до Москвы. Фото: Baltphoto

Сегодня, 3 февраля, из петербургского аэропорта Пулково с задержкой вылетит один самолет. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры рейса отправились в Москву – борт должен был оторваться от земли в 05:55, но сделает он это только в 06:45. Перевозчиком была авиакомпания «Ай Флай», которая никак не комментировала такое решение. Остальные рейсы должны состоятся и пока нет ни переносов, ни задержек.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Пензе задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста в петербургском аэропорту Пулково. Трагическая поездка произошла 23 января на съезде с пандуса в аэровокзале.

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