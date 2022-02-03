В Петербурге коронавирус подхватили еще 21 234 человека

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 21 234 человека.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 6 295 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 56 пациентов скончались.

С начала пандемии в городе зафиксировали более 1,79 млн инфицированных.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старшеклассникам Петербурга необходимо будет ненадолго вернуться в школьные стены, несмотря на то, что у них дистанционка.