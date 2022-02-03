Калининский район продолжает ждать уборочную технику

Калининский район продолжает ждать уборочную технику
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 3 февраля. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах. Менее активно убираются в Фрунзенском, Выборгском и Приморском районах, однако производится уборка тротуаров и проезжей части.

Почти не заметно уборочной техники в Калининском.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ледяная глыба чуть ли не убила 27-летнего мужчину на улице Бабушкина. Молодой парень попал в больницу с диагностированной закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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Калининский район продолжает ждать уборочную технику
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