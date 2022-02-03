Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 7,5% за 2021 год

Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 7,5% за 2021 год
За год в городе открылись 14 производств с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) в 2021 году вырос на 7,5% по сравнению с 2020 годом.

Существенный вклад в рост индекса производства внесли такие отрасли, как машиностроение, металлургия, фармацевтика и пищевая промышленность.

Как сообщила пресс-служба Смольного, индекс промышленного производства в Петербурге по итогам прошлого года составил 107,5%. Этот показатель превысил прогнозное значение почти на 3%.

За 2021 год промышленность города пополнилась 14 новыми производствами с общим объёмом инвестиций в размере, превышающем 20 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году у экономики в России ожидаются непредсказуемые срывы и нестабильное поведение. Иными словами, ждать от нее что-то конкретное более, чем на три месяца, не стоит. ЦБ пытается сдержать инфляцию, поднимая ключевую ставку.

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