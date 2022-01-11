Экономист предостерег, что российская экономика будет нестабильна в 2022 году

Экономист предостерег, что российская экономика будет нестабильна в 2022 году. Фото: Pixabay

Экономист предостерег, что российская экономика будет нестабильна в 2022 году. Фото: Pixabay

В 2022 году у экономики в России ожидаются непредсказуемые срывы и нестабильное поведение. Иными словами, ждать от нее что-то конкретное более, чем на три месяца, не стоит.

Экономист и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг предостерег россиян, что повсюду подстерегают «черные лебеди». Об этом пишут РИА Новости.

Все дело в том, что до сих пор не понятно, какие меры будут предприняты, чтобы сдержать инфляцию. По предварительным данным Росстата, по результатом прошлого года она составила 8,39%, достигнув максимума впервые за 6 лет.

Однако при этом экономист одобрил нынешнюю денежную политику главы Центробанка. Подчеркивается, что ЦБ пытается сдержать инфляцию, поднимая ключевую ставку, но с этим нужно быть осторожно. Если поднять слишком сильно, то в России будет полностью парализована экономическая активность. Это может привести к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году в России ожидается сохранение роста продуктовой инфляции. Под угрозой при этом находится и «зеленое» развитие Земли, так как слишком резкий разворот в сторону экологизации вскрыл множественные риски для экономики.