Раскрыты главные экономические тренды 2022 года

Худший со времен Второй мировой войны кризис наблюдался в мире два года назад. Фото: pixabay.com

Худший со времен Второй мировой войны кризис наблюдался в мире два года назад. Фото: pixabay.com

Глобальная экономика прошла через серьезный кризис в 2020 году, однако многие испытания ждут ее и в новом 2022 году.

Так, два года назад значительно просели биржевые площадки и нефтяные рынки, росла безработица. Эксперты из датской кредитной организации Saxo Bank считают, что в текущем году такая ситуация может повториться.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прогнозы Saxo Bank и Deutsche Bank, одним из главных опасений специалисты называют повышение инфляции в Соединенных Штатах. К 2023 году она может подскочить до 15%, что случится первый раз с середины XX века.

Параллельно могут идти процессы повышения заработной платы и рост дефицита рабочих рук. Также в банке говорят о вероятном конституционном кризисе в США.

Под угрозой находится и «зеленое» развитие Земли, так как слишком резкий разворот в сторону экологизации вскрыл множественные риски для экономики. Также аналитики допускают вероятность старта новой гонки вооружений, особенности в области развития гиперзвуковых технологий. Макроэкономика в текущем году будет сопровождаться высокими темпами экономического роста и постоянным повышением инфляции.

В России ожидается сохранение роста продуктовой инфляции, считает экономист Анатолий Тихонов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты обеспокоены ситуацией в Казахстане, по их прогнозам беспорядки могут привести к ослаблению рубля, когда он может пробить отметку в 80 руб./$.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. На фоне бунтов в стране стремительно падают американские и российские фондовые индексы. Тяжелая ситуация у рубля: с апреля 2021 года он обновил минимум, опустившись ниже 77 руб./$. При этом в самом Казахстане курс национальной валюты снизился до отметки в 435,625 тенге/$.

Казахстан играет большую роль в поставках нефти и газа, но самые больше риски для России связаны с геополитикой, считают эксперты. На сегодняшний день работа всех банков в стране приостановлена.