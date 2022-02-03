Станция метро «Садовая» закрыта на вход

Станция метро &#171;Садовая&#187; закрыта на вход
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Садовой».

Об этом стало известно в четверг, 3 февраля, в 9:06. Как сообщили в социальной сети Организатора перевозок Петербурга, станция «Садовая» закрыта на вход по причине неисправности эскалатора.

Отмечается, что данная станция работает только на выход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что второй вестибюль станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге с 6 февраля закроют на капитальный ремонт. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль 1, где выход предполагается на улицу Типанова, к Авиационной улице. На все время ремонта с 7 февраля вход в вестибюль 1 также будут ограничивать с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. В связи с этим пресс-служба просит пассажиров заранее планировать свой маршрут.

ГУП "Петербургский метрополитен" новости СПб садовая


 

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Станция метро «Садовая» закрыта на вход
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