Аналитик перечислил наиболее взламываемые в России пароли

Аналитик перечислил наиболее взламываемые в России пароли
При проверках возможности проникновения в ту или иную сеть удаётся подобрать пароли более чем в 95% случаев, рассказал эксперт. Фото: unsplash.com

Использование ненадежных паролей является одной из главных причин кибератак и мошенничества в России. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

По его словам, злоумышленникам проще всего взломать пароли, состоящие из простых слов (password, qwerty), а также те, которые состоят из личной информации о пользователях.

Эксперт отметил в беседе с RT, что одним из самых популярных является пароль формата «МесяцГод» в латинской раскладке, например Ltrf,hm2019.

Аналитик объяснил, что сначала для попытки входа злоумышленниками перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем уже используются пароли по результатам социальной инженерии, например фамилия, год рождения и так далее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компонентами надежного пароля являются его длина, уникальность и способ хранения. Самый простой способ надежно защитить свои данные — пользоваться генератором паролей.

аналитик пароли


 

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