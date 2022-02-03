Во Всеволожске домушники вынесли из квартиры почти 1 млн рублей, пока хозяйка спала

Во Всеволожске домушники вынесли из квартиры почти 1 млн рублей, пока хозяйка спала
Домушника разыскивает полиция. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Всеволожске полиция разыскивает воров, которые украли из квартиры 900 тысяч рублей. В этот момент в квартире спала 23-летняя девушка.

Как стало известно Gazeta.SPb, в среду в полицию обратился хозяин квартиры на Ленинградской улице, 21/3. Он сообщил, что около 15 часов дня его дочь проснулась после ночной смены и обнаружила, что в квартире побывали воры.

Со слов девушки, кража произошла в период с 9 до 15 часов. Неизвестный взломали замок двери и проникли в трехкомнатную квартиру, где похитили 950 тысяч рублей.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла отпечатки пальцев, следы ног и накладной замок от входной двери. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержанного за кражу парня из Петергофа заподозрили в сексе с 13-летней.

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