Задержанного за кражу парня из Петергофа заподозрили в сексе с 13-летней

В Петергофе на 19-летнего подозреваемого в краже поступило заявление о половом сношении с 13-летней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем полиция по подозрению в краже задержала 19-летнего молодого человека. По данным правоохранителей, он проник в чужую комнату коммунальной квартиры на улице Чебышевского, где сам проживал. Там он похитил имущество соседки.

В тот же день на парня поступило заявление от матери 13-летней девочки. С ее слов, он вступил в половую связь с ее дочерью. Это произошло в той же коммунальной квартире в ноябре 2021 года. Информацию об этом передали в следственный отдел по Петродворцовому району.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина сломал позвонок 74-летней жене.