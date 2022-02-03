В Петербурге мужчина сломал позвонок 74-летней жене

Пенсионерка пострадала от рук мужа в квартире на Маршала Жукова. Фото: google.maps

Пенсионерка пострадала от рук мужа в квартире на Маршала Жукова. Фото: google.maps

В петербургскую больницу госпитализировали пожилую пенсионерку из Красносельского районе. Со слов пострадавшей, тяжелые травмы ей нанес супруг.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером городская больница №26 сообщила в полицию о госпитализации 74-летней пенсионерки с тяжелыми травмами. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, осложненную спинномозговую травму и перелом позвонка.

Пожилую петербурженку забрали в больницу из ее квартиры на проспекте Маршала Жукова 35/3. Она заявила полицейским, что получила травмы из-за того, что муж толкнул ее в стену.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионера-стрелка из Мурино нашли мертвым в квартире на Оборонной.