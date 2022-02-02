Пенсионера-стрелка из Мурино нашли мертвым в квартире на Оборонной

Пенсионера-стрелка из Мурино нашли мертвым в квартире на Оборонной
Пенсионер стрелял из ружья. Фото: pixabay

Шумный пенсионер был известен тем, что еще днем несколько раз выстрелил в своего соседа. Последний чудом спасся.

В среду днем, 2 февраля, 29-летнему обитателю Мурино надоели громкие звуки из квартиры снизу. Он направился к своему пожилому соседу, чтобы серьезно поговорить. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Однако пенсионер оказался враждебно настроен. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого шумный сосед достал нечто вроде двуствольного оружия, после этого он произвел два выстрела в сторону молодого человека. Последний смог чудом спастись.

Чуть позже правоохранительные органы направились к нарушителю правопорядка. Но в квартире она нашли мертвое тело 69-летнего стрелка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе мужчина стрелял по супруге.

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