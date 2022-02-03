Петербуржец лишился 1,6 млн рублей с валютного счета из-за долга по алиментам

Петербуржец лишился 1,6 млн рублей с валютного счета из-за долга по алиментам
Приставы списали долг с валютного счета петербуржца. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы списали 1,6 млн рублей с валютного счета мужчины, который больше 10 лет не выплачивал алименты на содержание сына.

Как сообщили в петербургском управлении ФССР, исполнительное производство в отношении мужчины, который не выплачивал деньги на сына 2005 года рождения, возбудили еще в 2010 году. Он должен был выплачивать четверть своей заработной платы.

Весной 2021 года мать ребенка вновь сообщила судебным приставам, что алименты с ее бывшего супруга уже давно не поступают. Оказалось, что мужчина переехал в Москву, где нашел работу с высокой зарплаты. Тогда задолженность решили пересчитать, и новая сумма долга составила более 1,6 млн рублей.

Добровольно выплачивать долг мужчина не хотел, поэтому приставы списали деньги с валютного счета петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с пьяных водителей в Петербурге взыскали почти 111 миллионов рублей.

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