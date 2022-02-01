С пьяных водителей в Петербурге взыскали почти 111 миллионов рублей

За прошлый год судебные приставы в Петербурге взыскали с водителей, севших за руль в нетрезвом виде, почти 111 миллионов рублей.
Как сообщили в городском управлении ФССП, за 2021 год в Северной столице возбудили 3,6 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за пьяную езду и невыполнением водителя требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Всех привлеченных к ответственности автомобилистов не только оштрафовали, но и лишили водительских прав. Всего с них взыскали почти 111 миллионов рублей штрафов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец ударил мужчину ножом, а после отдал 54 тысячи рублей фонду ОМС за его лечение.