Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами

Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами
Мошенники начали красть деньги россиян без СМС-подтверждений с помощью QR-кодов. Фото: pexels

Мошенники придумали новую схему обмана россиян для получения доступа к денежным средствам с помощью QR-кодов.

Как сообщают «Известия», мошенники под видом сотрудников банков убеждают жертву, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, злоумышленники предлагают «бесплатную защиту», которая подразумевает создание QR-кода для отмены операции и отправки его в чат-бот.

Но на самом деле этот QR-код будет использован для снятия наличных в банкомате. Такая операция не требует СМС-подтверждения от банковского клиента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте. В новом способе обмана они задействовали фишинговые сайты, маскирующиеся под сервисы по продаже билетов на концерты и спектакли.

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Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами
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