ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте

Мошенники разработали новую схему, в которой задействовали фишинговые сайты, маскирующиеся под сервисы по продаже билетов на концерты и спектакли.

В январе был зафиксирован рост числа таких сайтов. После оформления подписки мошенники списывали деньги с карты. Происходило это не разово, а с интервалом в несколько секунд.

Как сообщили РБК со ссылкой на представителя ВТБ, мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств. Так, в социальных сетях рассылаются фейковые объявления. Жертве предлагается заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные данные и реквизиты банковской карты. После оформляется подписка на сайт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о двухэтапной схеме мошенничества клиентов банка. Злоумышленники активно используют психологическое давление и манипуляцию. Гражданам, получившим звонок от якобы сотрудников финансовой организации, правоохранительных органов или представителей какого-то госоргана, рекомендуется немедленно прервать разговор.