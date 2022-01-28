ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте
Мошенники рассылают фейковые объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров и сайтов знакомств. Фото: unsplash.com

Мошенники разработали новую схему, в которой задействовали фишинговые сайты, маскирующиеся под сервисы по продаже билетов на концерты и спектакли.

В январе был зафиксирован рост числа таких сайтов. После оформления подписки мошенники списывали деньги с карты. Происходило это не разово, а с интервалом в несколько секунд.

Как сообщили РБК со ссылкой на представителя ВТБ, мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств. Так, в социальных сетях рассылаются фейковые объявления. Жертве предлагается заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные данные и реквизиты банковской карты. После оформляется подписка на сайт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о двухэтапной схеме мошенничества клиентов банка. Злоумышленники активно используют психологическое давление и манипуляцию. Гражданам, получившим звонок от якобы сотрудников финансовой организации, правоохранительных органов или представителей какого-то госоргана, рекомендуется немедленно прервать разговор.

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