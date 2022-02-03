Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на COVID-19

Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на COVID-19
Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на COVID-19. Фото: pixabay.com

В связи с заявлениями о существенном росте цен на предоставление услуг по выявлению коронавирусной инфекции, Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на наличие вируса в организме.

Поручение на проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов передано прокурорам субъектов России. Таким образом, в случае обнаружения нарушений в ходе проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Проверки пройдут в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, в хозяйствующих субъектах, которые осуществляют оказание услуг населению. Особое внимание уделят выполнение норм и требований при тестировании населения на коронавирус, а также укомплектованность колл-центров необходимым количеством специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Законодательное собрание Северной столицы обратилось к Минздраву с просьбой взять под контроль стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения и профилактики коронавируса.

генпрокурор рф игорь краснов коронавирус пцр-тест Россия


 

Новости партнеров
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости ...
«Варварское ограбление»: кот Елисей на Малой Садовой бедствует ...
«Не заслужил такого свинства!»: скромные похороны Куравлева ...
Российские пекари пожаловались в Минсельхоз на ценовое давление ритейлеров
Российские банки повысят проценты по кредитам, если Центробанк увеличит ...
Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами
Экономист: россиян ждет «девальвация и бедность» в 2022 году
Рубль стал самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»