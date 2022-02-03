Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на COVID-19

В связи с заявлениями о существенном росте цен на предоставление услуг по выявлению коронавирусной инфекции, Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на наличие вируса в организме.
Поручение на проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов передано прокурорам субъектов России. Таким образом, в случае обнаружения нарушений в ходе проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Проверки пройдут в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, в хозяйствующих субъектах, которые осуществляют оказание услуг населению. Особое внимание уделят выполнение норм и требований при тестировании населения на коронавирус, а также укомплектованность колл-центров необходимым количеством специалистов.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Законодательное собрание Северной столицы обратилось к Минздраву с просьбой взять под контроль стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения и профилактики коронавируса.