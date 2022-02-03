Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на COVID-19

В связи с заявлениями о существенном росте цен на предоставление услуг по выявлению коронавирусной инфекции, Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на наличие вируса в организме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Законодательное собрание Северной столицы обратилось к Минздраву с просьбой взять под контроль стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения и профилактики коронавируса.