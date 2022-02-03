Стала известна судьба многомиллионного наследства актера Виктора Мережко

Стала известна судьба многомиллионного наследства актера Виктора Мережко
Стала известна судьба многомиллионного наследства актера Виктора Мережко. Фото: скриншот youtube

Скончавшийся 30 января в возрасте 84 лет сценарист, актёр и режиссер Виктор Мережко оставил детям наследство, в котором только недвижимость оценивается примерно в 100 млн рублей.

Наследниками покойного Виктора Мережко являются дети Иван и Мария Мережко. Они разделят оставленное имущество в равных долях. Об этом сообщает «АБН».

У ушедшего из жизни Мережко осталась квартира на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, которая будет стоить, как минимум 17 млн рублей с учетом расположения ее в доходном доме Н.А. Синельникова 1907 года постройки.

Кроме того наследство пополнилось двумя трехкомнатными квартирами в Москве. Жильё площадью в 75 и 77 квадратных метров можно оценить в 25 миллионов рублей за каждое. Следующее, что оставил после себя своим детям актер — дача в Подмосковье, со стоимостью домов там от 7 млн рублей. На имя артиста также записан земельный участок в Истринском районе Подмосковья.

Помимо оставленного имущества дети режиссера будут получать авторские отчисления за картины «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька. Продолжение легенды», которые снял Мережко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 85-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Виктор Мережко. В своих произведениях отдельное внимание сценарист уделял внутреннему миру героев. По его сценариям снято 50 фильмов.

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