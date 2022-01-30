Ушел из жизни режиссер и актер Виктор Мережко

Ушел из жизни режиссер и актер Виктор Мережко
Виктору Мережко было 84 года. Фото: скриншот youtube

На 85-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Виктор Мережко. Печальную новость ТАСС подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Виктор Мережко ушел из жизни 30 января. О причинах смерти не сообщается.

В своих произведениях отдельное внимание сценарист уделял внутреннему миру своих персонажей. По его сценариям снято 50 фильмов, среди которых – «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова». Также он является режиссером многосерийного фильма «Сонька — Золотая ручка», в котором сам сыграл роль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причину смерти актера Леонида Куравлева. Изначально артист находился в хосписе. Туда его отправили после лечения в Коммунарке. Он умер от остановки сердца.

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