Названа причина смерти актера Леонида Куравлева

Стало известно, почему скончался российский актер Леонид Куравлев.

Об этом пишет ФАН, ссылаясь на личный источник.

Изначально артист находился в хосписе. Туда его отправили после лечения в Коммунарке.

«Говорят, ожидаемо было. У него, помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — говорится в сообщении.

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище, в Москве, рядом со своей женой. Дата прощания и похорон еще не определена, пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

О том, что Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет стало известно сегодня, 30 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Леонид Куравлев исполнил более 200 ролей в кино, а после смерти жены стал затворником.