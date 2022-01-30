Названа причина смерти актера Леонида Куравлева 

Названа причина смерти актера Леонида Куравлева 
Леонид Куравлев. Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Стало известно, почему скончался российский актер Леонид Куравлев.

Об этом пишет ФАН, ссылаясь на личный источник.

Изначально артист находился в хосписе. Туда его отправили после лечения в Коммунарке.

«Говорят, ожидаемо было. У него, помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — говорится в сообщении.

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище, в Москве, рядом со своей женой. Дата прощания и похорон еще не определена, пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

О том, что Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет стало известно сегодня, 30 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Леонид Куравлев исполнил более 200 ролей в кино, а после смерти жены стал затворником.

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Названа причина смерти актера Леонида Куравлева
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