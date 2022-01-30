Более 200 ролей в кино, или затворник после смерти жены: Леонид Куравлев скончался в 85 лет

Более 200 ролей в кино, или затворник после смерти жены: Леонид Куравлев скончался в 85 лет
Леонид Куравлев. Фото: скриншот Youtube

Сегодня, 30 января в возрасте 85 лет ушел из жизни Народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Накануне Рождества российского актера положили в Коммунарку с подозрением на коронавирус. У Куравлева были жалобы на затруднение дыхания. Однако сын артиста Василий объяснил, что тест на ковид у отца показал отрицательный результат.

Через некоторое время сообщалось, что актер чувствует себя гораздо лучше. Доктора даже собрались переводить его из реанимации в обычную палату. Здоровьем звезды советского кино занимался лично главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Однако спасти знаменитость так и не удалось.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в столице. Его отец был слесарем на авиационном заводе, а мать — парикмахером.

В 19 лет будущий артист поступил на актерское отделение ВГИКа, учился он в мастерской педагога Бориса Бибикова. С 1960 по 1992 год входил в труппу Театра-студии киноактера. Сегодня это Центр театра и кино во главе с Никитой Михалковым.

Дебютом Куравлева стала роль солдата-сапера в картине — курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет». Первая полнометражка для актера стал приключенческий фильм режиссера Михаила Швейцера «Мичман Панин» 1960 года. Здесь он исполнил роль матроса.

Первая полнометражка Леонида Куравлева. Фото: кадр из фильма «Мичман Панин»

Самыми известными работами для Леонида Куравлева стали такие ленты, как:

  • «Живет такой парень» (1964 год, режиссер Василий Шукшин);
  • «Золотой теленок» (1968 год, режиссер Михаил Швейцер);
  • «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 год, режиссер Леонид Гайдай);
  • «Афоня» (1975 год, режиссер Георгий Данелия);
  • «Не может быть» (1975 год, режиссер Леонид Гайдай).
Фото: кадр из фильма «Золотой теленок»
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Кроме этого звезда советского кинематограф сыграл в следующих фильмах:

  • «Когда деревья были большими» (1961 год, режиссер Лев Кулиджанов);
  • «Ваш сын и брат» (1965 год, режиссер Василий Шукшин);
  • «Начало» (1970 год, режиссер Глеб Панфилов);
  • «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972 год, режиссер Станислав Говорухин);
  • «Ты — мне, я — тебе!» (1976 год, режиссер Александр Серый);
  • «Ищите женщину» (1982 год, режиссер Алла Сурикова);
  • «ТАСС уполномочен заявить…» (1984 год, режиссер Владимир Фокин);
  • «Опасно для жизни!» (1985 год, режиссер Леонид Гайдай);
  • «Ширли-мырли» (1995 год, режиссер Владимир Меньшов);
  • «Опасно для жизни!» (1985 год, режиссер Леонид Гайдай);
  • «Турецкий гамбит» (2005 год, режиссер Джаник Файзиев).

Последней ролью для Куравлева стал фильм «Весь этот джем» 2015 года. Артист исполнил роль отца Леонтия в картине Александра Андраникяна. Всего актер сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах.

После смерти любой жены Нины Леонид Куравлёв начал вести затворнический образ жизни и почти не появлялся на публике. На надгробии могилы супруги выбито и имя ее мужа.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном курорте.

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