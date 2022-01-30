Более 200 ролей в кино, или затворник после смерти жены: Леонид Куравлев скончался в 85 лет

Сегодня, 30 января в возрасте 85 лет ушел из жизни Народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Накануне Рождества российского актера положили в Коммунарку с подозрением на коронавирус. У Куравлева были жалобы на затруднение дыхания. Однако сын артиста Василий объяснил, что тест на ковид у отца показал отрицательный результат.

Через некоторое время сообщалось, что актер чувствует себя гораздо лучше. Доктора даже собрались переводить его из реанимации в обычную палату. Здоровьем звезды советского кино занимался лично главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Однако спасти знаменитость так и не удалось.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в столице. Его отец был слесарем на авиационном заводе, а мать — парикмахером.

В 19 лет будущий артист поступил на актерское отделение ВГИКа, учился он в мастерской педагога Бориса Бибикова. С 1960 по 1992 год входил в труппу Театра-студии киноактера. Сегодня это Центр театра и кино во главе с Никитой Михалковым.

Дебютом Куравлева стала роль солдата-сапера в картине — курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет». Первая полнометражка для актера стал приключенческий фильм режиссера Михаила Швейцера «Мичман Панин» 1960 года. Здесь он исполнил роль матроса.

Самыми известными работами для Леонида Куравлева стали такие ленты, как:

«Живет такой парень» (1964 год, режиссер Василий Шукшин);

«Золотой теленок» (1968 год, режиссер Михаил Швейцер);

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973 год, режиссер Леонид Гайдай);

«Афоня» (1975 год, режиссер Георгий Данелия);

«Не может быть» (1975 год, режиссер Леонид Гайдай).

Кроме этого звезда советского кинематограф сыграл в следующих фильмах:

«Когда деревья были большими» (1961 год, режиссер Лев Кулиджанов);

«Ваш сын и брат» (1965 год, режиссер Василий Шукшин);

«Начало» (1970 год, режиссер Глеб Панфилов);

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972 год, режиссер Станислав Говорухин);

«Ты — мне, я — тебе!» (1976 год, режиссер Александр Серый);

«Ищите женщину» (1982 год, режиссер Алла Сурикова);

«ТАСС уполномочен заявить…» (1984 год, режиссер Владимир Фокин);

«Опасно для жизни!» (1985 год, режиссер Леонид Гайдай);

«Ширли-мырли» (1995 год, режиссер Владимир Меньшов);

«Опасно для жизни!» (1985 год, режиссер Леонид Гайдай);

«Турецкий гамбит» (2005 год, режиссер Джаник Файзиев).

Последней ролью для Куравлева стал фильм «Весь этот джем» 2015 года. Артист исполнил роль отца Леонтия в картине Александра Андраникяна. Всего актер сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах.

После смерти любой жены Нины Леонид Куравлёв начал вести затворнический образ жизни и почти не появлялся на публике. На надгробии могилы супруги выбито и имя ее мужа.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном курорте.