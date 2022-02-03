Полиция передала фрагменты горельефа «Мефистофель» в ВООПИиК

Правоохранительные органы передали фрагменты горельефа «Мефистофель» представителям петербургского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Теперь фрагменты «Мефистофеля» будут храниться в Петербургском центре культурного наследия имени Б.Б.Пиотровского, который был создан ВООПИиК. Специалисты займутся внешним видом фрагментов и приведут их в порядок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Более шести лет оставшиеся куски демона хранились в камере вещественных доказательств Управления МВД РФ по Петроградскому району. Праправнучка архитектора Александра Лишневского обратилась в в ВООПИиК и попросила забрать фрагменты горельефа на хранение в городское отделение. Это удалось при содействии КГИОП.

Еще в 2015 году горельеф «Мефистофель» был сбит с фасада здания на Лахтинской улице, 24. Сроки восстановления скульптуры на настоящий момент неизвестны. Построен Доходный дом с демоном был в 1910-1911 годах по проекту архитектора Лишневского.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что реставрацию западного фасада Аничкова дворца, на которую было потрачено более 66 млн рублей, завершили. Работы по усовершенствованию проводились по программе КГИОП.