«Львицу так и не вернули»: решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе

Решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе. Фото: Росприроднадзор

Решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе. Фото: Росприроднадзор

Санкт-Петербургский суд оставил вынесенное ранее решение Дзержинского районного суда о конфискации львицы, которая была изъята Росприроднадзором по СЗФО из фотостудии. Также бывшей владелице животного назначен штраф.

Бывшая хозяйка попыталась оспорить решение суда, но безуспешно. Пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора сообщает, что принятое решение остается в силе, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования сможет подобрать львице новое место содержания.

Решение о конфискации животного было принято в феврале 2021 года. Его забрали с фотосессии из студии на улице Седова. После этого год львица провела в реабилитационном центре диких животных «Велес».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России собираются установить учет домашних животных. Планируется, что маркировка станет обязательной.