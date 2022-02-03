«Львицу так и не вернули»: решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе

&#171;Львицу так и не вернули&#187;: решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе
Решение Дзержинского суда о конфискации животного остается в силе. Фото: Росприроднадзор

Санкт-Петербургский суд оставил вынесенное ранее решение Дзержинского районного суда о конфискации львицы, которая была изъята Росприроднадзором по СЗФО из фотостудии. Также бывшей владелице животного назначен штраф.

Бывшая хозяйка попыталась оспорить решение суда, но безуспешно. Пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора сообщает, что принятое решение остается в силе, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования сможет подобрать львице новое место содержания.

Решение о конфискации животного было принято в феврале 2021 года. Его забрали с фотосессии из студии на улице Седова. После этого год львица провела в реабилитационном центре диких животных «Велес».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России собираются установить учет домашних животных. Планируется, что маркировка станет обязательной.

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