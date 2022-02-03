Минздрав РФ зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19
Лекарство от коронавируса будет в форме капсул. Фото: pexels.com

Лекарство получило название «Эсперавир».

Министерство зравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Эсперавир». Его произвела российская фармацевтическая компания «Промомед».

В государственном реестре лекарственных средств написано, что препарат зарегистрирован 3 февраля 2022 года. Его формой выпуска является капсулы.

Фармакологическая компания утверждает, что врачи теперь смогут выбирать, что прописывать для этиотропной терапии: фавипиравир или молнупиравир.

К слову, «Эсперавир» прошел все стадии клинической апробации. Его полноценно изучили в рамках мультицентрового клинического исследования. Лекарство выпустят в форме капсул 200 и 400 мг на заводе «Биохимик».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса.

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