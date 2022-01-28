В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса

В России могут разрешить зарубежные вакцины. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В России могут разрешить зарубежные вакцины. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Российской Федерации рассматривается одобрение двух иностранных вакцин от новой коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Россия рассматривает заявки импортных производителей препаратов от ковида, передает ТАСС.

По словам Медведева, зарубежные вакцины у нас в стране никто не запрещает. Однако лекарство не может появиться просто так. Эксперты должны быть уверены, что лекарство абсолютно безопасно.

Дмитрия Медведева отметил, что заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская компания. В данный момент идут клинические испытания вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт напомнила, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе.