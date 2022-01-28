В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса

В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса
В России могут разрешить зарубежные вакцины. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Российской Федерации рассматривается одобрение двух иностранных вакцин от новой коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Россия рассматривает заявки импортных производителей препаратов от ковида, передает ТАСС.

По словам Медведева, зарубежные вакцины у нас в стране никто не запрещает. Однако лекарство не может появиться просто так. Эксперты должны быть уверены, что лекарство абсолютно безопасно.

Дмитрия Медведева отметил, что заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская компания. В данный момент идут клинические испытания вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт напомнила, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе.

вакцина от COVID-19 дмитрий медведев зарубежная вакцина


 

Новости партнеров
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Петербурженка
Петербурженка "отсудила" уборку дома у управляющей компании
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам посоветовали не хранить сбережения в наличных
В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса
Кто получит выплату в 37 тысяч рублей: важная информация для всех, кто ...
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте
Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево
Финансист прогнозирует укрепление курса рубля к концу зимы
Полыхающее расселенное здание в Парголово тушили 30 спасателей
В последний рабочий день января в Петербурге собрались 4-балльные пробки