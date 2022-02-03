В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов

В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов
В Пулково не задержан ни один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В пятницу, 4 февраля, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в назначенное время.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом. На внутренних рейсах было обслужено 1,1 млн пассажиров, что составляет на 26% больше, чем за аналогичный период в январе 2021 года. Самыми частыми направлениями по России, которые выбирали россияне, стали Москва, Сочи, Калининград, Архангельск и Краснодар.

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