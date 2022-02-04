Путин заявил о планах отменить ограничения для контактирующих с больными COVID

Путин заявил о планах отменить ограничения для контактирующих с больными COVID
Никаких планов введения локдауна в России из-за пандемии нет, заявил Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Ограничения для людей, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией, в скором времени могут быть сняты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер рассказал, что долго беседовал с главой правительства Михаилом Мишустиным о ситуации с коронавирусом. По его словам, планов вводить дополнительные ограничения не предвидится. Путин подчеркнул, что некоторые меры при этом могут быть отменены.

В ходе встречи с членами «Деловой России», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», Путин отметил, что ослабление ковид-мер может быть принято для того, чтобы россияне могли спокойно продолжать рабочую деятельность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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