Уборочная техника обошла Петергоф, Стрельну и Шушары утром 4 февраля

Уборочная техника обошла Петергоф, Стрельну и Шушары утром 4 февраля
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 4 февраля. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Адмиралтейском и Петроградской районах. Менее активно убираются в Фрунзенском, Выборгском и Приморском районах, совсем немного техники в Василеостровском районе.

Почти не заметно уборочной техники в отдаленных районах города — Петергофе, Стрельне и Ломоносове. Про Шушары, кажется, уборочная техника совсем не доехала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с декабря по январь в травмпунктах врачи оказали помощь более, чем трем тысячам петербуржцев, которые получили травмы из-за гололеда. Госпитализировали при этом 2 953 человека. Среди пострадавших оказался 141 ребенок.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка улиц


 

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