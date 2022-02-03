С начала зимы на плохо убранных улицах неудачно поскользнулись более трех тысяч петербуржцев

С начала зимы на плохо убранных улицах неудачно поскользнулись более трех тысяч петербуржцев
С начала зимы на плохо убранных улицах неудачно поскользнулись более трех тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

С декабря по январь в травмпунктах врачи оказали помощь более, чем трем тысячам петербуржцев, которые получили травмы из-за гололеда.

С 15 декабря по 18 января сотрудники скорой, оказав помощь трем тысячам горожан, госпитализировали при этом 2 953 человека. Среди пострадавших оказался 141 ребенок. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Комздрав.

Кроме того, в январе была организована проверка работы коммунальных служб в связи с массовыми жалобами о травмировании жителей Петербурга при падении на гололед. Была проведена оценка соблюдения требований федерального законодательства при обработке пешеходных зон и дорог противогололёдными материалами, учитывая нестабильность погодных условий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с заявлениями о существенном росте цен на предоставление услуг по выявлению COVID-19 Генеральный прокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости тестов на наличие вируса.

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