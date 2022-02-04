Российские пенсионеры ощутят повышение пенсий только в апреле

Российские пенсионеры ощутят повышение пенсий только в апреле
Индексация выплат пройдет уже 1 апреля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 апреля в России планируется повышение пенсий, причем процент ее будет повышенным, что, по сути, является рекордным за все последние годы. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному обеспечению. По плану показатель индексации должен был составить 7,7 процента. Но на деле индексация будет еще выше, рассказала эксперт, пишет PRIMPRESS.

По словам аналитика, решение принято после соответствующих поручений президента Владимира Путина. Бессараб также напомнила, что ранее правительство поручило пересмотреть размер оплаты труда и прожиточный минимум. То же коснулось и с социальных пенсий. Таким образом удалось смягчить удар для россиян от резкого роста цен.

Напомним, для повышения процентной ставки индексации до 8,6% пришлось внести изменения и поправки в несколько законов федерального уровня, например, «О государственном пенсионном обеспечении», а также в уставной акт «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения пенсий».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый россиянин может самостоятельно рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022 года.

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