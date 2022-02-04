В Минфине объяснили, как самим рассчитать сумму новой пенсии

Каждый россиянин может самостоятельно рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022 года. Об этом рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.

В России с 1 февраля 2022 года произошла индексация пенсий. Эксперт напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. С указанной даты у жителей России старше 80 лет фиксированная выплата будет увеличена вдвое.

Кваша также отметил важность накопления пенсионных баллов или коэффициентов, цена одного балла — 107,36 рублей. Со сведениями относительно накоплений можно ознакомиться в личном кабинете на официальном портале Пенсионного Фонда России. Выписку о состоянии лицевого счета можно найти на сайте Государственных услуг или же в центре «Мои Документы».

По словам аналитика, существует минимальное количество баллов, которое необходимо получить перед выходом на пенсию. Так, у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а при выходе на пенсию в следующем году (2023 г.) – 25,8 балла.

Таким образом, после индексации, которая состоялась в январе, на 5,9% выплата составляла 15 885 рублей. В феврале пенсия будет составлять 16 290 рублей.

Напомним, для повышения процентной ставки индексации до 8,6% пришлось внести изменения и поправки в несколько законов федерального уровня, например, «О государственном пенсионном обеспечении», а также в уставной акт «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения пенсий». 28 января лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсии будут проиндексированы в 2022 году на 8,6 процентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прибавка к страховой пенсии пожилых граждан после индексации составила в среднем 1400 рублей. пенсии дополнительно увеличили выше уровня фактической инфляции по прямому поручению президента РФ Владимира Путина.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.